Aprilia, il messaggio di solidarietà della Rete dei Cittadini al sindaco Terra

Dopo il graffito minatorio nei confronti del Sindaco di Aprilia, Antonio Terra, è arrivato, nella giornata di ieri, lunedì 28 settembre, l’appello della Rete dei Cittadini, che ha divulgato il seguente messaggio:

“Apprendiamo oggi, dopo quello di ieri, di un secondo atto esecrabile. Una nuova scritta sul muro, questa volta in prossimità della casa del Sindaco.

Non è questo che merita la nostra città, non è questo che merita la politica locale sempre in prima linea e al servizio della cittadinanza.

La Rete dei Cittadini per Aprilia sente di esprimere tutta la vicinanza e solidarietà al Sindaco Antonio Terra, stigmatizzando questi comportamenti indegni. Un dissenso, tra l’altro, espresso con modalità di bassissimo livello, nell’anonimato vigliacco e a danno del bene pubblico imbrattato e insultato anch’esso. Ci auguriamo che gli inquirenti riescano a individuare prontamente i responsabili”.