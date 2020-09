Ancora un episodio di omofobia a Formia, presto la denuncia

Ancora un caso di omofobia a Formia. Non c’è pace per Michele e Pasquale ancora una volta vittime di un gesto incommentabile. La denuncia arriva proprio da loro attraverso Facebook. Dopo insulti, uova, frutta marcia, immondizia ed insulti a tutti le ore, questa volta contro l’abitazione della coppia sono stati lanciati dei piatti.

“Per fortuna tutto ripreso dalle telecamere – si legge nel post – domani ci sarà una nuova denuncia…. ci vedremo nelle opportune sedi… la legge e lenta ma arriva… si chiaro non permetterò che queste m***e di persone continuino ancora a perseguitare me il mio compagno e la mia famiglia, che vive un disagio per colpa di questi escrementi… avete sbagliato le persona…..vi conosce tutta Formia ormai…. ma non vi vergognate?? Ancora continuate??? “Seguirà quindi una denuncia, ma resta l’amarezza per quanto accaduto e l’ingiustizia vissuta da Michele e Pasquale e dai loro familiari ai quali va la solidarietà della redazione di H24notizie.

di seguito alcune delle foto pubblicate nel post che raccontano mesi di atti vandalici: