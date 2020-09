Riapertura delle scuole ed emergenza covid: i dubbi di ‘Formia Con Te’

“Mancano 2 giorni all’apertura della scuola. Sappiamo che Formia versa in una situazione sanitaria emergenziale, atteso il noto cluster. Non sappiamo ancora se gli Istituti scolastici riapriranno in presenza, con didattica a distanza oppure integrata”.

Esordisce così, in una nota diffusa a mezzo stampa, Roberta D’Angelis, responsabile dipartimento scuola del gruppo cittadino ‘Formia Con Te’.

“Fatto un doveroso plauso ai dirigenti ed agli insegnanti che lavorano incessantemente per la riapertura, nonostante le linee guida fantasiose ed inutili emanate dal ministro dell’Istruzione , sono necessarie alcune riflessioni.

Gli Istituti o, comunque, la maggior parte di essi, versano in una situazione strutturale precaria circa la fruibilità o adattabilità delle varie classi agli accorgimenti e modifiche dettate dalle predette linee guida ( distanziamento e possibilità di installazione monitor per la didattica integrata).

Comprendiamo, ovviamente, l’importanza della didattica in presenza ma proprio in considerazione dei problemi organizzativi e strutturali predetti non sarebbe il caso di iniziare con la didattica a distanza in attesa che i Dirigenti scolastici o chi di dovere si organizzi al meglio?

Ovvero, iniziare con didattica integrata cioè metà classe in presenza e metà a casa da remoto? Tutto ciò per evitare il diffondersi del contagio ed evitare, di conseguenza, che la situazione formiana peggiori ulteriormente. Si ribadisce l’importanza della didattica in presenza ma, allo stato attuale, la salute dei figli prima di tutto.

Anche perché il rischio è la riapertura in presenza e la chiusura immediata o quasi”.