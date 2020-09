Incendio alle auto del Sindaco e del Vicesindaco di Sermoneta: 4 arresti

FLASH. Nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 26 settembre, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 persone responsabili dell’incendio delle autovetture di Maria Marcelli, ViceSindaca di Sermoneta (fatti commessi il 7 e 22 febbraio 2020) e di Giuseppina Giovannoli, sindaca del medesimo comune (fatto commesso il 9 maggio 2020).

I dettagli dell’operazione verranno riferiti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina alle ore 10.30 odierne”.

SEGUONO AGGIORNAMENTI.