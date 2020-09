Il portiere Perin positivo al Covid, l’estremo difensore del Genoa in isolamento

Continuano ad aumentare i casi di positività al nuovo coronavirus. Tra questi spiccano anche nomi illustri. Nessuno è tranquillo e il Covid a quanto pare può sempre essere in agguato.

L’ultimo, in ordine temporale ad essere risultato positivo al virus pandemico che sta condizionando il mondo, ormai da quasi un anno a questa parte è l’estremo difensore del Genoa, originario di Latina e ormai da anni in serie A Mattia Perin.

Il portierone pontino, secondo quanto reso noto dalla stessa società ligure, sarebbe risultato positivo all’ultimo giro di tamponi prima della partenza per la trasferta di Napoli. La notizia, riportata anche da la Gazzetta dello Sport, va a sommarsi ad altri casi di positività anche in serie A di questi ultimi giorni, ultimo dei quali l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Perin sarebbe febbricitante presso la propria abitazione, dove rimarrà in isolamento. Salterà sicuramente la partita di domani e la prossima contro il Torino. Probabile ritorno in campo dopo la sosta, il 18 ottobre prossimo.

L’intera squadra, rispettando i protocolli, ha fatto slittare la partenza per Napoli proprio per via dei nuovi tamponi a cui si sono dovuti sottoporre.