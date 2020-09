Il giornalista del Tg1 Marco Frittella presenta il suo libro a Latina

Sarà un incontro con l’autore davvero particolare, con un ospite d’eccezione: il giornalista di Raiuno, il volto del TG1, Marco Frittella, che da poche settimane è passato alla conduzione di “Uno Mattina”. Frittella sarà a Latina martedì 29 settembre, su invito della casa editrice “Lab DFG” di Latina e della società di consulenza “F&CA – Financial and Capital Advisor”, per presentare il suo libro da un mese nelle librerie, dal titolo “Italia Green”.

L’iniziativa è in programma alle ore 18,30, nella bellissima sala eventi dell’Hotel Fogliano sul lungomare di Latina e, insieme all’autore, ci saranno lo scrittore Leonardo Valle, esperto di innovazione, e l’AD della “F&CA”, Sebastiano Gobbo con l’introduzione affidata al giornalista Fabio Benvenuti.

Nel volume edito da Rai Libri, Frittella presenta una mappa delle eccellenze italiane nell’ambito dell’economia green, descrivendo, come dice l’autore “quello che in Italia si fa, ed è tanto, per la difesa dell’ambiente, per combattere la crisi climatica, per entrare con decisione nell’era dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare, della rivoluzione energetica, della chimica green. Ogni tanto fa bene ricordare agli Italiani cosa sanno fare. Troppo spesso dimenticano di aver costruito uno dei Paesi più industrializzati del mondo e si dimostrano così i peggiori avversari di loro stessi.

Non è un libro sullo “strano ma vero”. O sui passatempi di un ambientalismo da acchiappafarfalle. Cerca invece di seguire le tracce di un cammino di concreto progresso ambientale, tecnologico, scientifico, sociale ed economico. Le aziende più impegnate nello sviluppo sostenibile sono anche le più dinamiche e spesso sono guidate da giovani e da donne, in particolare nella nostra agricoltura, la più green e ricca del mondo».

L’evento rispetta le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid 19 e l’ingresso in sala avviene esclusivamente tramite apposito invito.