Covid-19, ancora 13 positivi tutti dal centro-nord della provincia

13 nuovi casi positivi al nuovo coronavirus, così come reso noto dall’Asl provinciale: di questi 11 sono trattati a domicilio. I nuovi casi sono stati riscontrati a: Aprilia (6), Cisterna di Latina (2), Latina (2), Pontinia (1), Roccagorga (1) e Sabaudia (1). Non si registrano nuovi decessi.

Dall’Asl ricordano che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, è stato attivato nei Comuni di Aprilia e Formia una locale postazione di Drive in straordinario per l’esecuzione del test

rapido (“antigenico”) volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

I giorni e le sedi di tali Drive in sono le seguenti:



APRILIA : sabato 26 e domenica 27 settembre c.a

c/o sede “ex stabilimento Acqua Claudia” con ingresso da SS.148 Km.46.600

FORMIA: domenica 27 – lunedì 28 e martedì 29 settembre c.a

c/o Cinema Multisala del mare – via Olivastro Spaventola