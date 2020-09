Via libera da parte del Tar al ripetitore Iliad su via Appia

Via libera da parte del Tar di Latina, almeno per ora, al ripetitore telefonico che Iliad Italia spa vuole installare su via Appia, lato Napoli, a Formia.

I giudici amministrativi, accogliendo al richiesta della società di telecomunicazioni, hanno sospeso il provvedimento con cui, il 23 aprile scorso, il Comune ha diffidato la stessa spa, intimandole di non eseguire i lavori per cui aveva presentato una richiesta di autorizzazione il 17 settembre 2018.

Iliad, impugnando la nota comunale, ha specificato che su quel provvedimento sarebbe ormai scattato il silenzio-assenso.

Una tesi accolta dal Tar, ritenendo che il Comune abbia agito “in modo non rispettoso delle regole prescritte dalla legge per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela”.

Considerando anche che la società ha degli obblighi di copertura del territorio connessi alla natura di servizio pubblico dell’attività svolta, il provvedimento è stato quindi congelato.

La vicenda verrà discussa nel merito il 6 ottobre dell’anno prossimo.