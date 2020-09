Salvini al ristorante per spingere l’aspirante sindaco Giuliani

Matteo Salvini di nuovo a Terracina, per spingere la corsa elettorale dell’aspirante sindaco Valentino Giuliani, alla testa della coalizione di centrodestra trainata da Lega e Forza Italia ed impegnato a inizio ottobre nel ballottaggio con Roberta Ludovica Tintari, della coalizione che fa riferimento a Fratelli d’Italia.

Il segretario nazionale della Lega è atteso venerdì sera presso il ristorante “Il Tordo” di via Scifelle, per quella che è la sua terza venuta in poco tempo all’ombra del tempio di Giove Anxur, la seconda in questo periodo elettorale.