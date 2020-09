Riaprono le scuole e ricominciano i problemi, disagi alla “Cencelli”

Riaperte le scuole, a Sabaudia sono ricominciati anche i problemi. E non solo quelli legati all’emergenza coronavirus, che la pandemia ha solamente acuito.

Con i bambini della scuola elementare e materna “Cencelli” e i loro genitori costretti a percorrere via Aquilani, una strada malmessa, tra buche e fango, per raggiungere l’istituto.

Una situazione di degrado che, le famiglie lamentano, crea notevoli disagi, soprattutto nei giorni di pioggia.

L’ingresso principale della scuola è su via Emanuele Filiberto, ma per via delle misure di sicurezza anti-Covid, con orari di entrata scaglionati e ingressi separati, diversi bambini sono obbligati ad accedere all’istituto da via Aquilani.

Problemi di manutenzione e decoro, che anche dopo la pandemia ancora non trovano soluzione.