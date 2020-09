Postazioni Drive-in, dalla Asl le informazioni per Aprilia e Formia

La Asl di Latina comunica che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sarà attivato nei Comuni di Aprilia e Formia una locale postazione di Drive in straordinario per l’esecuzione del test rapido (“antigenico”) volto alla rilevazione del coronarovirus SARS-COV2.

I giorni e le sedi di tali Drive in sono le seguenti:

APRILIA : venerdi 25 – sabato 26 e domenica 27 settembre c.a

c/o sede “ex stabilimento Acqua Claudia” con ingresso da SS.148 Km.46.600

FORMIA: domenica 27 – lunedì 28 e martedì 29 settembre c.a

c/o piazza Mercato Nuovo / via Olivastro Spaventola

L’esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti in questi Comuni, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell’infezione.

La Asl di Latina precisa al riguardo che tale test non è rivolto ai cittadini già presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione della ASL in quanto sintomatici o “contatti certi” di soggetti positivi per i quali permangono le modalità di esecuzione di test a cura del Dipartimento quali in essere in tutta l’Azienda. L’esecuzione del test non prevede nessuna prescrizione medica ma è al fine di evitare lunghe inutili cose, si invitano le persone interessate ad effettuare la prenotazione con le modalità riportate nell’allegato locandina (in foto) non sarà garantita l’esecuzione del test in assenza della prenotazione e per tale ragione l’accesso al drive in sarà regolamentato dalla Polizia Municipale.

L’inizio dell’attività del Drive in per entrambi le sedi è prevista nei giorni indicati per le 9.30 circa e proseguirà quindi assicurando ogni giorno l’esecuzione di circa 500 test, salvo situazioni meteorologiche che, per motivi di sicurezza, potranno interrompere la seduta che sarà ripresa nelle giornate successive