Non solo piogge e forte vento. L’ondata di maltempo che sta investendo la regione ha portato anche a rovesci di grandine. Tra le aree particolarmente interessate dal fenomeno in provincia di Latina, come evidenziato dal centro meteorologico del Lazio, anche Fondi: a metà della mattinata di venerdì, si è registrata una breve ma intensa grandinata, con chicchi dal diametro di 10 millimetri.