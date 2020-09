NOTIZIA FLASH- Un grave incidente si è verificato ieri sera ad Aprilia, due persone hanno purtroppo perso la vita. Il sinistro è avvenuto su via La Gogna dove uno scooter con in sella due persone entrambe del posto ha impattato contro una Fiat Stilo. I due uomini sullo scooter di 51 e 55 anni hanno perso la vita a seguito del violento impatto. Sul posto i Carabinieri di Campoverde. Sono in corso accertamenti.