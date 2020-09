In scooter con hashish, cocaina e bilancino: 42enne denunciato

Nel tardo pomeriggio di giovedì, a Latina, i carabinieri della Sezione radiomobile hanno sottoposto ad un controllo di polizia uno scooter condotto da un 45enne. Un centauro che, alla vista dei militari, ha tentato di dileguarsi.

In seguito a una perquisizione effettuata una volta bloccato il mezzo, il passeggero, un 42enne del posto, è stato trovato in possesso di 10,60 grammi di hashish, 2,5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, il tutto occultato all’interno del borsello a tracolla. La successiva perquisizione domiciliare presso lo studio in uso al prevenuto, ha consentito inoltre di rinvenire ulteriori due bilancini elettronici.

A margine degli accertamenti, il 42enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.