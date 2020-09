Covid-19, test ai drive-in: le nuove informazioni dal sindaco

Covid-19 a Formia, il sindaco Paola Villa fa il punto sui test al drive-in. “Sta proseguendo – fa sapere il primo cittadino via social – la prenotazione per le giornate di drive-in su Formia (27, 28, 29 settembre 2020) sempre a Via Olivastro Spaventola. Ricordiamo che senza prenotazione e quindi senza l’SMS di conferma non si potrà accedere al drive-in.

Oggi, venerdì 25 settembre 2020 dalle ore 13.00 alle 14.00 presso la piazza del mercato a Via Spaventola sarà presente un sanitario dell’Asl per consegnare tutti i referti del drive-in fatti il 23 settembre scorso.

Oggi abbiamo firmato l’Ordinanza in cui si predispone la riapertura dei locali: “La Sirena s.r.l.” ( Bella Blu) e Ristorante Chinappi Francesco”. Tutti i locali sono stati sanificati e controllati e certificati dai responsabili Asl.

Dal bollettino di ieri della Asl nessun positivo in più, che conferma un decremento sensibile dei contagi ed una circoscrizione del link epidemiologico. Attendiamo il bollettino di oggi.

Formia con cautela, con senso di responsabilità, con fiducia e tanta pazienza riparte. Formia ancora una volta ha dimostrato forza. Si va avanti”