Latina, tenta di rapinare una donna: 54enne arrestato

Lo scorso 22 settembre, i carabinieri della Sezione radiomobile unitamente a quelli della Sezione operativa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto nella flagranza del reato di tentata rapina un 54enne di origine algerina, in Italia senza fissa dimora.

Il predetto si avvicinava ad una 35enne che si trovava in compagnia della propria madre e, a seguito di minacce rivolte con violenza, tentava di strapparle la borsa che portava a tracolla.

L’immediata resistenza da parte della donna, costringeva però l’arrestato a desistere, dandosi a precipitosa fuga.

Le immediate ricerche degli uomini dell’arma consentivano di rintracciare e fermare il prevenuto riconosciuto dalla vittima quale autore del delitto.

L’arrestato veniva trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.