Incendio in appartamento, paura a Scacciagalline a Formia – VIDEO

Si è innescato nel primo pomeriggio di quest’oggi in un appartamento in località Scacciagalline a Formia un incendio che ha portato sul posto Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri, Polizia Municipale e i volontari di Ver Sud Pontino.

Ignote ancora le cause che hanno provocato le fiamme. Coinvolte, ad una primissima analisi dei fatti, due appartamenti. Una persona, che si trovava all’interno dello stabile è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.