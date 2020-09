Castelforte, al via la XIII edizione di “Diamo voce agli autori locali”

Siamo alla vigilia della XIII edizione di “Diamo voce agli autori locali”. “Quella del 2020 –dice l’assessore Paola Iotti- sarà indubbiamente un’edizione speciale, un appuntamento di spessore e coinvolgente. Poesia, musica e teatro in un mix che fonde l’arte e la cultura, lo spettacolo e il sogno di parole che viaggiano nel vento”.

Domani sera, la tre giorni di appuntamenti si apre in Piazza Santa Teresa di Calcutta a Suio Forma e dopo il saluto del sindaco Giancarlo Cardillo prevede la presentazione di “Poesia … non solo in versi “ con i giovani Gabriele Vigilante, Noemi Fiorino e Melissa Del Giudice a cui seguirà un intermezzo musicale a cura de “La Scatola del Vento diretta dal maestro Parente. La serata si concluderà con l’incontro con Paolo Basili, Alessandro Parente e Marco Vozzolo.

Accattivante anche la serata di sabato 26 settembre a Suio Alto. Interverranno Jason Forbus, Beatrice Marrocco e Maria Stamegna. Intermezzi musicali a cura di “Terrunica Trio”.

Domenica sera, invece, in Piazza dell’Emigrante sarà ospite Nichi Vendola, poeta, scrittore e politico insieme al Teatro Bertold Brecht di Formia che, prima dell’inizio presenterà un laboratorio per bambini. La serata di chiuderà con il Concerto Folk/Rock di Enrico Capuano la Tammuriata Rock.

“Sono davvero felice –dice il Sindaco Giancarlo Cardillo– per essere riuscito con il sostegno della Regione e del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, ad organizzare questa XIII edizione di Diamo voce agli autori locali, un appuntamento che è entrato nella tradizione della nostra Castelforte e lo sono ancora di più per la ricchezza del programma che siamo riusciti ad organizzare. Credo che questa edizione –prosegue il sindaco– avrà molto da raccontare per la caratura degli ospiti presenti, tra i quali due castelfortesi: Marco Vozzolo e Paolo Basili. Sono felice anche per la presenza di Nichi Vendola, che ha accolto l’invito con grande gentilezza e disponibilità. Siamo orgogliosi di averlo con noi avendo lui scelto anche di abitare nella nostra terra che, evidente, apprezza e stima. La nostra Città, aperta e accogliente, disponibile e discreta, rispettosa della privacy, ancora una volta, ha saputo mostrarsi nella sua genuina semplicità. Tutto questo è bello e fa onore ai miei concittadini e a Nichi. Lo ringrazio per aver accolto l’invito e lo aspettiamo con emozione”.

A moderare gli incontri sarà Rossella Tempesta, poeta e scrittrice, mentre le letture daranno curata da Paola Iotti, pittrice e poeta. Direttore artistico è Pierluigi Moschitti