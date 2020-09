Terracina, è ballottaggio Tintari-Giuliani: i dati definitivi

Rispetto allo spoglio più ingarbugliato di Fondi, a Terracina tutto è andato via in un clima più rapido, tant’è che già prima di pranzo, a scrutinio in corso, era chiaro che il secondo turno fosse necessario per arrivare a decidere chi amministrerà la città per i prossimi anni.

Il dato definitivo arrivato nella tarda serata di martedì riporta la vice sindaco facente funzioni Roberta Ludovica Tintari Fratelli d’Italia, Cambiamo e civiche) al 43,76% con 10.050 voti raccolti, a seguire Valentino Giuliani (Lega, Forza Italia e Civica) al 33,86% con 7.777 voti validi che valgono il ballottaggio.

Più indietro con il 7% e 1.608 voti Armando Cittarelli (Partito Democratico), poi Gianfranco Sciscione (civico) con il 6,48% e 1.488 voti, Piero Vanni (Movimento Cinque Stelle) con il 4,47% e 1.026 voti e Gabriele Subiaco (Europa Verde) con il 4,43% e 1.018 voti.