Riapertura delle scuole, la lettera del sindaco agli studenti di Cori

Non potendo incontrare di persona gli studenti il primo giorno di scuola, come si era soliti fare, il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, affida i suoi pensieri ed auguri a una lettera che gli consente così di raggiungere comunque i ragazzi. Domani la lettera sarà recapitata a giovani e giovanissimi e verrà letta ad ogni classe per realizzare un “incontro” seppur in via indiretta. Intanto, nei giorni precedenti il primo cittadino, insieme al dirigente scolastico, ha già salutato nell’arco di diversi appuntamenti i genitori degli studenti di tutti i plessi comunali (nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-Covid) in vista di questo inizio anno del tutto particolare.

“Cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, eccoci arrivati a settembre e alle porte di un nuovo anno scolastico. Si tratta di un momento che è sempre carico di emozioni e aspettative, ma questa volta lo è ancora di più. Dopo mesi di lontananza, finalmente ritroverete compagni e insegnanti, e gli spazi fisici di una scuola che andrà frequentata in sicurezza, riducendo il più possibile i rischi di contagio da Covid19. Veniamo da mesi complicati e difficili a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto tutti noi a confrontarci con qualcosa di totalmente nuovo che ha cambiato il nostro modo di stare insieme, di lavorare e di “fare scuola”. L’anno scolastico che sta per iniziare sarà l’ennesima prova cui ci sottopone questo virus, con nuove regole e nuovi comportamenti da seguire, per il bene di tutti. Sono sicuro che sarete bravissimi e che anche questa volta ci renderete fieri di voi.

Agli operatori della scuola si chiede un impegno fondamentale nella gestione degli spazi, degli spostamenti all’interno degli edifici e dell’igiene, nel garantire serenità e una socialità condivisa in sicurezza. Ai genitori la pazienza di accompagnare i figli in questo percorso con la consapevolezza che tutelando i ragazzi si tutelano tutte le famiglie. Abbiamo però bisogno della indispensabile collaborazione di voi giovani e giovanissimi, del vostro senso di responsabilità e rispetto reciproco. La nostra comunità ha dimostrato di saper gestire la situazione per mantenere sotto controllo il virus. Sicuramente, con il vostro aiuto, riusciremo a vivere in serenità questa nuova fase. Sono certo che sarete un esempio per noi adulti. Buona scuola a tutti!”.