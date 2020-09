Fondi, oltre il ballottaggio c’è il consiglio comunale: c’è già la maggioranza

Era un’ipotesi di cui vi avevamo parlato perché si sapeva che mai come in questa elezione il disgiunto avrebbe potuto segnare la tornata elettorale e così è stato. Archiviata la pratica che porta al ballottaggio del 4-5 settembre Beniamino Maschietto e Luigi Parisella si è aperta quella dei i seggi in consiglio comunale che, visti i numeri delle liste della maggioranza uscente in forza a Maschietto, permettono alla coalizione di ottenere, già dopo il primo turno, la maggioranza in consiglio pari a 16 su 24.

Nello specifico, la ripartizione dei seggi – seppur non ancora ufficiale perché i dati aggiornati sono fermi a 32 sezioni su 33, vedono 10 seggi a Forza Italia (Vincenzo Carnevale, Piero Parisella, Stefania Stravato, Roberta Muccitelli, Claudio Spagnardi, Mariapalma Di Trocchio, Cristian Peppe, Guido La Rocca, Mariano Di Vito e Raffaele Gagliardi), 3 o 4 di Io Sì (Sergio Di Manno, Fabrizio Macaro, Daniela De Bonis e in bilico Jessica Di Trocchio), 1 o 2 a Litorale e Sviluppo Fondano (Giulio Cesare Di Manno e in forse Franco Carnevale) e 1 alla Democrazia Cristiana (Fabio Iannone).

Gli altri 8 seggi verrebbero così ripartiti: 4 alla coalizione di Luigi Parisella con 1 o 2 seggi a Riscossa Fondana (Luigi Vocella e Mirella Conte), 1 a La Mia Fondi (Franco Cardinale) e 1 in forse a Fondi Terra Nostra (Tiziana Lippa); 2 a Giulio Mastrobattista che ottiene il suo seggio e uno per Fratelli d’Italia (Stefano Marcucci); 1 o 2 a Raniero De Filippis che oltre al suo posto prova a recuperare anche uno per Camminare Insieme (Salvatore Venditti); e infine Francesco Ciccone che è l’unico eletto per Fondi Vera.