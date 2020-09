Covid, provincia di Latina: niente zone rosse, ma mascherine obbligatorie all’aperto

Per il momento non verrà istituita nessuna ‘zona rossa’, ma in provincia di Latina per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 entrano comunque in vigore nuovi provvedimenti restrittivi.

A margine di un incontro tenutosi in Prefettura, alla presenza di doversi sindaci del territorio e delle forze dell’ordine, si è deciso di estendere l’obbligo delle mascherine anche all’aria aperta, e senza alcuna distinzione di orario. Confermato, ovviamente, l’obbligo del distanziamento sociale.

A seguire, da un capo all’altro della provincia è stata emessa una sequela di ordinanze sindacali in tal senso.

