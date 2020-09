In serata, dopo circa dodici ore di spoglio, il dato seppur non ufficiale ha permesso di far sbottonare i candidati alla carica di sindaco e annunciare – ovviamente con entusiasmi diversi – il ballottaggio che si terrà il prossimo 4 e 5 ottobre.

Ai nostri microfoni sia Beniamino Maschietto che Luigi Parisella hanno avuto modo di dire la loro sulle sensazioni dopo il primo turno, lanciando di fatto queste due settimane di campagna elettorale.