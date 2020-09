Ballottaggio a Fondi, il Fazzone che non t’aspetti: “Risultato straordinario” – VIDEO

Ai nostri microfoni, il senatore Claudio Fazzone e principale sponsor elettorale del candidato sindaco Beniamino Maschietto ha parlato di un “risultato straordinario“ il dato dell’oltre 49% valso all’attuale vice sindaco il turno di ballottaggio e non la vittoria al primo turno.

Probabilmente non tutti i candidati e sostenitori della coalizione la pensavano allo stesso modo considerando i volti e lo scarso entusiasmo per la vittoria sfumata al fotofinish. È altrettanto vero che la percentuale molto alta lascia Maschietto nella posizione di favorito per il secondo turno, pur consapevole che si apre un’altra partita che di fatto è un uno contro uno.

Certo è che su una cosa Fazzone ha sicuramente ragione, ovvero sul termine straordinario, dopo tutto è fuori dall’ordinario che nell’azzurra Fondi si vada al ballottaggio. Non era mai successo dal lontano 1994, prima tornata con elezione diretta del sindaco.