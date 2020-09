Ballottaggio a Fondi, De Meo e il voto disgiunto: le dichiarazioni – VIDEO

A margine della notizia del ballottaggio che a Fondi vedrà duellare il candidato sindaco fazzoniano Beniamimo Maschietto, vicesindaco ed assessore uscente, e l’aspirante primo cittadino per la terza volta Luigi Parisella, l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, che fino a sera ha seguito le operazioni di spoglio da vicino, sottolinea l’incidenza di una sostanziale particolarità di questa tornata elettorale, che ha inciso non poco sugli esiti complessivi: “L’esercizio del voto disgiunto ha sicuramente condizionato questo voto”. Per poi lanciare una sorta di appello, invitando a “guardare avanti e cercare di rinsaldare le fila”.

