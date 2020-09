Truffa a Minturno: due persone denunciate dai carabinieri

Oggi, 22 settembre, a Minturno, a conclusione di attività di indagine, i militari della locale Stazione carabinieri deferivano all’a.g. in stato di libertà per il reato di truffa in concorso, un 32enne di Teramo ed un 51enne albanese.

In particolare i predetti, mediante fraudolente inserzioni su un sito internet, nel mese di maggio 2020, riuscivano a farsi accreditare su una carta prepagata la somma di euro 300 da un 42enne di Minturno, quale anticipo per l’acquisto di una piscina in PVC fuori terra, di fatto mai consegnata alla vittima.