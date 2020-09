Elezioni a Terracina, lo spoglio ancora in corso darebbe in testa Roberta Tintari seguita da Valentino Giuliani. Dati molto parziali considerando che fino alle 13 sono state scrutinate poco più di 10 sezioni. Abbiamo incontrato l’ eurodeputato di Fratelli d’Italia , nonchè ex sindaco di TerracinaNicola Procaccini. Di seguito l’intervista video.