Rifiuti, la Regione blocca il progetto della discarica ad Aprilia

La Direzione regionale per le Politiche ambientali e il Ciclo dei Rifiuti ha espresso parere negativo sulla Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto “Deposito residui innocui derivanti da impianti di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti in località Colli del Sole” nel Comune di Aprilia.

Tenuto conto anche delle osservazioni pervenute e dei pareri espressi dal Comune di Aprilia, dalla Provincia di Latina e dalla ASL competente, la Conferenza dei Servizi sulla VIA per il progetto di discarica in località Colli del Sole si è conclusa con una pronuncia di compatibilità ambientale negativa. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.