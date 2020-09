Frana a Ventotene dopo il maltempo, il cedimento a “Moggio di Terra”

“Nella giornata di ieri – si legge ancora nella comunicazione via Facebook del Comune – anche il Sindaco è personalmente intervenuto sul posto per allontanare le barche ormeggiate sottocosta. Continua anche il costante lavoro della Capitaneria di Porto che si è adoperata e si adopera per far allontanare e tenere lontante le imbarcazioni dalla zona. Dalle osservazioni ci si aspetta un altro crollo nei prossimi giorni, anche di maggior consistenza rispetto a quello, già importante, avvenuto nella giornata odierna (ieri ndr). Usiamo la massima prudenza.