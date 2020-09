Elezioni comunali a Fondi, i dati dello spoglio in diretta

ASCOLTA LA DIRETTA

Aggiornamento ore 13:20: Sale Maschietto nei voti scrutinati. Cifra davvero attorno al 50% dei dati scrutinati. Più prosegue lo spoglio e più la sensazione è che per sapere se sarà o meno ballottaggio ci vorrà il tardo pomeriggio. Potrebbero essere decisivi una manciata di voti.

Aggiornamento ore 12.30: Prende piede l’ipotesi ballottaggio. Nelle sezioni del centro Maschietto stabilmente sotto la soglia del 50% che per ora non sfonda neppure nelle periferie. Alle Querce, storica roccaforte della maggioranza uscente sarebbe appena sotto il 50%. Sfonda al Salto, ma potrebbe non bastare. Altissime le cifre del voto disgiunto, in alcune sezioni anche superiore al 10%.

Aggiornamento ore 10.20: c’è aria di ballottaggio nelle sezioni del centro. Attesa per quelle delle periferie. Per ora spoglio procede a rilento. Dai primi dati sarebbe avanti Maschietto, insegue Parisella.

Aggiornamento ore 9.00: iniziato lo spoglio, ai nastri di partenza i sei candidati alla carica di sindaco Beniamino Maschietto, Luigi Parisella, Raniero De Filippis, Giulio Mastrobattista, Francesco Ciccone e Giuseppe Manzo.