Covid-19, tamponi al drive-in: il sindaco ringrazia il gruppo di lavoro

“Si sono conclusi i 3 giorni di intenso lavoro, decine di volontari impiegati per oltre 12 ore al giorno …Oltre 2000 test rapidi effettuati dal personale sanitario a cui va tutto il nostro immenso appoggio. Noi continuiamo a fare del nostro meglio…ma tocca prima di tutto ad ognuno di noi, in quanto cittadini, rispettare le piccole regole ed evitare il contagio”. E’ questo il commento pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo di protezione civile Ver Sud Pontino che in questi giorni ha operato presso point allestito per i test rapidi per il Covid-19 a Formia

Anche il sindaco di Formia, Paola Villa, è intervenuta sull’attività presso il drive-in: “3 giorni intensi di lavoro, file interminabili, primo giorno 407, secondo giorno 907, terzo giorno 915 test rapidi…tutto grazie al grande lavoro di 4 squadre sanitarie, 3 responsabili della Asl, volontari di protezione civile, vigili urbani e forze dell’ordine. Questo ieri sera, Protezione Civile di Formia, nel silenzio di una piazza ormai vuota, con tanta stanchezza e con sempre l’idea, abbiamo fatto ma potevamo fare di più e meglio. Grazie, non ci sono parole, dietro ogni informazione data, dietro ogni bottiglietta d’acqua, ogni panino dato ai sanitari, dietro ogni referto consegnato, dietro ogni insulto subito e preso, c’è un grande grazie. Il lavoro continua, stiamo organizzando altro drive in, il lavoro continua..ma voi questo lo sapete già”