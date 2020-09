Coronavirus, drive-in per test rapidi a Formia: domani si replica dalle 14 alle 17

Ancora test rapidi per individuare gli eventuali positivi al covid-19. Come reso noto dal Comune di Formia, anche domani, mercoledì 23 settembre, a partire dalle ore 14.00 e fino alle 17.00, sarà possibile, per i residenti nella regione Lazio, sottoporsi al test nell’area mercato di via Olivastro Spaventola.

La nota del Comune:

“Domani, mercoledì 23 settembre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (orario limite massimo di accesso al drive in) sarà possibile sottoporsi ai test rapidi dell’Asl.