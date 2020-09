Aggiornamento casi di covid-19 a Formia: 46 positivi in totale

“Dopo le diverse giornate di drive in, tanti tamponi effettuati, con l’ausilio del Dipartimento di Prevenzione e Igiene della ASL, si sta provvedendo a verificare il numero esatto di tutti i positivi residenti nella città di Formia.

I dati attualmente in nostro possesso evidenziano che dal 31 agosto ad oggi, 22 settembre ci sono 46 positivi per la città di Formia, non tutti riconducibili allo stesso link. Quelli del link “imprenditore ittico” sono allo stato attuale 31.