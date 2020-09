Paura nel weekend, incendio devasta un appartamento

Poderoso incendio in appartamento, a Marina di Minturno. Si è sviluppato nella tarda serata di sabato all’interno di uno stabile nei pressi di via Pastino Grande, provocando anche il momentaneo blocco della circolazione in un tratto d’Appia.

L’abitazione teatro del rogo, pesantemente danneggiata, è di proprietà di un pensionato del posto, che in quei momenti era fuori. Sul posto, oltre ai carabinieri della Stazione locale e del Nord di Formia, hanno operato i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile, gli agenti del Commissariato formiano e quelli della polizia locale.

Paura, oltre che per le fiamme, per alcune esplosioni udite da residenti e passanti: da quanto risulta erano legate alla presenza di cartucce da caccia, investite dall’incendio.