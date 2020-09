Comunali a Terracina e Fondi, dalle 9 di martedì lo spoglio: attesa per i risultati

Il dado è tratto, nelle urne di Fondi e Terracina c’è il risultato delle Comunali, ma per conoscerlo ci vorrà almeno il primo pomeriggio – se non la serata – di martedì 22 settembre.

Lo spoglio, infatti, inizia martedì 22 settembre alle 9. Stando ai tempi di scrutinio delle passate elezioni nei due centri, ci vorranno almeno due o tre ore per capire realmente l’andamento e i possibili risvolti amministrativi. Verso ora di pranzo, probabilmente, dovrebbe essere chiaro se ci sarà o meno aria di ballottaggio e solo nel tardo pomeriggio si potranno conoscere le preferenze di lista e – nell’eventualità di vittoria al primo turno – la composizione del nuovo consiglio comunale.

Secondo molti, l’ipotesi del ballottaggio nei due centri sembra quella più accreditata. Ipotesi che, se non è una novità per Terracina, lo potrebbe essere per Fondi, dove non si arriva al secondo turno dal 1994 (primo ed unico caso).

Sei i pretendenti alla fascia tricolore in entrambi i centri. Giornata intensa di spoglio e di lavoro sia per i membri dei seggi che per i rappresentanti di lista.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta anche sul nostro portale e su Radio Civita InBlu al link: https://nr5.newradio.it:18505/stream