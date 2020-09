“Undici volte Rodari”, martedì 22 settembre a Gaeta

È un “viaggio nel viaggio” nell’Italia favolosa di Gianni Rodari il settimo appuntamento di “Undici volte Rodari”, martedì 22 settembre, alle 19:00, a Gaeta, nella sognante piazza Goliarda Sapienza, per il centenario della nascita di Gianni Rodari.

L’evento, gratuito, verrà trasmesso in diretta Facebook (FB @leggimisempre) e sarà aperto al pubblico in presenza esclusivamente previa prenotazione (tel. 333.9440016), nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Il tour letterario per bambini in 11 Comuni del Sud Pontino è realizzato dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino in collaborazione con Leggimi Sempre e ARS-Arte Ricerca Sperimentazione grazie alla L. Regionale n. 42/1997, Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema” 2019. La radio ufficiale è Radio Show Italia 103.5.

L’evento del 22 settembre si svolge in sinergia con il Comune di Gaeta (“Città che legge”) e la Biblioteca Comunale di Gaeta “Salvatore Mignano”. La serata si iscrive nella settimana di iniziative “Bibliopride” di AIB-Associazione Italiana Biblioteche.

A piazza Goliarda Sapienza, accompagnati dalla chitarra dal vivo di Sandro Sposito dell’ARS e da proiezioni a tema, si svelerà ai piccoli lettori la “geografia fantastica” di Gianni Rodari.

Le favole e filastrocche che verranno lette ad alta voce – tratte da “Favole al telefono”, “Fiabe lunghe un sorriso”, “Il gioco dei quattro cantoni”, “Filastrocche in cielo e in terra”, “Il libro degli errori” – riveleranno un intreccio straordinario di invenzione letteraria, lingua e paesaggi italiani.

«Ogni racconto» aggiunge Cristina Gattamorta di Leggimi Sempre «sarà l’occasione per un libero riferimento ai luoghi di Gaeta. Da qui si partirà per scoprire l’Italia di Rodari, scenario inedito da nord a sud di storie formidabili»: da un filobus magico a Roma, alla strada di cioccolata di Barletta, alla mucca di Vipiteno che mangiava l’arcobaleno, ad Alice Cascherina a Sperlonga.