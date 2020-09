Referendum sul taglio dei parlamentari, l’affluenza in provincia

Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 si vota per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Al voto sono chiamati tutti i cittadini italiani ed essendo un referendum confermativo non si necessità di quorum. Lo spoglio del referendum, avrà luogo appena dopo la chiusura dei seggi nel pomeriggio di lunedì.

La rilevazione delle 12 mostra un’affluenza relativamente bassa attorno al 10% in provincia di Latina, mentre a livello nazionale si attesta all’11%. Tra gli altri Comuni con affluenza più alta rispetto agli altri risulta essere Castelforte. Alle 12 nel centro del basso Lazio aveva votato il 16,39%. Come alta è nei comuni di Fondi e di Terracina, dove si vota anche per le comunali (rispettivamente 19,44% e 16,37%). I dati più bassi sull’affluenza in provincia, sono registrati invece sui Lepini con il 6,88% a Maenza, il 6,52% a Sonnino e il 6,37% a Sezze. Nel capoluogo alle 12 avevano votato l’11,71% degli aventi diritto.

Va ricordato che le prossime rilevazioni sull’affluenza ai seggi ci saranno alle 19 e alle 23 di domenica e alle 15 di lunedì a chiusura seggi.