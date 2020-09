Latina, 36enne arrestato: in macchina con più di un etto di cocaina

Latina. Una persona arrestata per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.30 circa, a Latina, i Carabinieri della locale Compagnia – Nor-sezione radiomobile, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, traevano in arresto in flagranza di reato I.A. 36enne domiciliato in Latina.

Il predetto, veniva sottoposto a controllo a bordo di autovettura bmw e, a seguito di perquisizione veicolare, veniva rinvenuto un involucro in cellophan custodito all’interno di una scatola di cartone occultato sotto il sedile lato passeggero di grammi 105,18 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare dava esito negativo. La sostanza stupefacente e il mezzo venivano sottoposti a sequestro.

L’arrestato e’ stato tradotto presso la propria abitazione in regime arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di lunedi 21 settembre 2020.