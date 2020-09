Itri, Covid 19: tre nuovi casi, due collegati al link epidemiologico di Formia

Covid-19: tre nuovi casi a Itri, lo rende noto il sindaco della città Antonio Fargiorgio. Due casi su tre sono collegati al link epidemiologico di Formia.

“Questa mattina mi sono stati comunicati tre nuovi casi di positività al Covid 19, relativi a persone residenti ad Itri. Per due di esse, che sono in isolamento domiciliare, si conferma il collegamento al link epidemiologico di Formia”.

“La terza persona, affetta da pregressa e grave malattia, è deceduta e nei controlli di routine in ospedale è state accertata la positività.

La ASL sta ricostruendo la catena epidemiologica”.

“Nel mentre rinnovo l’invito a mantenere alta l’attenzione e ad osservare le prescrizioni anti-contagio, comunico che, a seguito di un colloquio con il Comandante della Polizia Locale, è stato deciso che a partire da domani saranno effettuati più stringenti controlli affinché le norme siano rispettate. La loro inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni come previste per legge.

Da ultimo, mi segnalano che, su alcuni gruppi social, sarebbero circolati i nominativi di persone ritenute positive al Covid 19. Invito a non dare seguito a notizie che, in quanto non provenienti da fonti certe ed oggettivamente attendibili, contribuiscono semplicemente a creare un allarmismo di cui non abbiamo bisogno, oltre ad essere lesive della dignità delle persone coinvolte.

E ricordo, infine, che soltanto chi avesse avuto contatti con persone positive, viene contattato a sua volta dall’ASL per eseguire il tampone. Un motivo di più, per chi sa di non aver avuto un tale tipo di rapporti, ad astenersi dall’andare al drive-in allestito dall’ASL a Formia, sottraendo tempo, risorse ed energie che, viceversa, devono essere responsabilmente destinate ed utilizzate verso casi più fondati”.