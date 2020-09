Inaugurata a Sabaudia la torre d’arrivo del campo di regata

È stata inaugurata oggi (19 settembre), presso il Centro Sportivo Remiero della Marina Militare, sul lago di Paola, la nuova torre d’arrivo del campo di regata, realizzata con il concorso del CONI e di Sport & Salute Spa. L’evento si è svolto in concomitanza con il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, in programma nel week end nella città pontina.

Alla cerimonia erano presenti l’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Capo Ufficio Affari Generali della Marina Militare; il Capitano di Vascello Ruggero Battelli, Capo Ufficio Vela Sport della Marina Militare; il Capitano di Fregata Sergio Lamanna, Comandante di Mariremo Sabaudia; il Sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi; il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale e altre Autorità civili e militari.









La torre era già pronta per essere utilizzata in occasione della Coppa del Mondo di canottaggio che si sarebbe dovuta svolgere nell’ aprile 2020, poi cancellata a causa del Covid-19.

L’appuntamento, con l’importante competizione internazionale, è stato rimandato al prossimo anno, nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2021.

La cerimonia si è svolta in totale sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

“Il momento in cui il Paese si trova adesso ci ha portato a dover rimandare la prima tappa della Coppa del Mondo che Sabaudia aveva ottenuto anche grazie alla caparbietà del sindaco e di tutte le organizzazioni che hanno collaborato in questa attività – ha dichiarato l’Ammiraglio Berutti Bergotto – La Marina assicura il suo coinvolgimento per l’organizzazione della tappa 2021. Le attività sportive sono quelle che fanno vedere la rinascita del Paese. Sono qui oggi con piacere e sono contento che Sabaudia ospiti questo Meeting Nazionale Allievi e Cadetti. Oggi ci sono circa quattrocento atleti provenienti dal nord e sud Italia. Questa torre è stata progettata nel rispetto delle recenti normative internazionali e soprattutto nel rispetto dei vincoli ambientali – prosegue l’Ammiraglio – Quella di oggi è una tappa molto importante per l’avvicinamento all’organizzazione della Coppa del Mondo qui a Sabaudia, la Marina Militare ha investito molto negli sport remieri. Attualmente abbiamo 10 atleti, 8 dei quali fanno parte della nazionale. Abbiamo anche due tecnici nello staff olimpico. È dal 1958 che la Marina è presente a Sabaudia e, da quasi 5 anni, la nazionale ha scelto di svolgere la propria preparazione olimpica sulle acque del lago di Paola sfruttando la sistemazione logistica della Marina Militare. Noi siamo fieri e continueremo a supportare lo sport remiero, specialmente aprendoci ai giovani. Attualmente abbiamo circa 60 ragazzi di tutte le età che fanno parte delle nostre squadre giovanili e questo è molto importante per avvicinare i giovani al mare che è un patrimonio da salvaguardare”.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato come la collaborazione tra le Istituzioni porti a risultati importanti, come il gioco di squadra sia elemento imprescindibile per le grandi operazioni volte a promuovere il nostro territorio e lo sport – ha sottolineato il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi – L’inaugurazione della torretta del campo di gara rappresenta dunque la celebrazione di queste sinergie vincenti e senza dubbio è l’inizio del percorso congiunto verso le diverse competizioni internazionali che attendono l’Amministrazione comunale, la Regione Lazio, il Lago di Paola, la Marina, il Coni, la Fic e tutte altre realtà locali e nazionali che ruotano intorno al mondo del canottaggio – commenta il sindaco – Vorrei ringraziare quanti hanno preso parte alla progettazione e realizzazione della torretta, gli uffici e i tecnici comunali, le Istituzioni coinvolte e, non in ultimo la Marina Militare, il Coni e la Regione Lazio che hanno sostenuto l’iniziativa con beni, uomini e finanziamenti diretti. Tutti insieme abbiamo rafforzato la vocazione sportiva della nostra amata Sabaudia”.