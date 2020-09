Comunali a Fondi e Terracina, le percentuali ai seggi

Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 si vota, oltre che per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, anche per le comunali a Fondi e Terracina.

Gli elettori sono chiamati all’elezione diretta del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale. Lo spoglio martedì 22 settembre a partire dalle ore 9.

Alle 12, dopo la prima rilevazione dell’affluenza ai seggi affluenza sotto il 20% in entrambi i comuni al voto. A Fondi ha votato il 18,54% degli aventi diritto, mentre a Terracina il 15,62%. Curiosità del caso in entrambi i comuni la percentuali dei votanti al rinnovo degli organismi locali sono più basse che per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Va ricordato che le prossime rilevazioni sull’affluenza ai seggi ci saranno alle 19 e alle 23 di domenica e alle 15 di lunedì a chiusura seggi.