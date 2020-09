Ieri, 18 settembre, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della Stazione carabinieri di Itri deferivano in stato di libertà per il reato di truffa una 40enne della provincia di Caserta per essersi fatta accreditare indebitamente sulla propria carta prepagata, previa modifica fraudolenta del codice iban, l’importo di euro 4.293 che spettavano in realtà ad un 66enne, come corrispettivo di un lavoro svolto per una società.