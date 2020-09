Covid, le sottolineature del sindaco di Formia – VIDEO

A margine della conferenza stampa svoltasi nella mattinata di sabato per aggiornare la cittadinanza sugli ultimi sviluppi dei contagi da Covid-19 in città, il sindaco di Formia Paola Villa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di h24notizie. Gli aggiornamenti sui numeri complessivi riferiti al link al mercato ittico, l’attesa per gli esiti degli altri tamponi effettuati presso i drive in, le ultime disposizioni relative all’utilizzo obbligatorio delle mascherine: diversi, gli aspetti cruciali affrontati dal primo cittadino.

DI SEGUITO, IL VIDEO