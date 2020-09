Coronavirus: da questa mattina attivato a Formia il drive-in con test rapido

Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha reso noto che dalla mattinata di oggi, sabato 19 settembre, per far fronte all’ondata di contagi da covid-19 che ha interessato, e sta ancora interessando la città, è stato attivato il drive-in con test rapido presso l’area mercato di via Olivastro Spaventola.

“AGGIORNAMENTO COVID -19

ATTIVATO CON L’ASL IL DRIVE IN A FORMIA CON TEST RAPIDO

▪️Domani sabato 19 dalle ore 14.00 alle ore 18.00,

▪️domenica 20 dalle 9.00 alle 18.00

▪️lunedì 21 dalle 9.00 alle 18.00

sarà attivato presso l’area mercato di Formia a Via Olivastro Spaventola il drive in per il test rapido Covid-19.

Si invitano tutti coloro che ritengono di aver avuto contatti con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia, di recarsi al Drive in, per il tampone rapido.

L’accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica.

L’Azienda Asl ed il Comune di Formia invitano tutti i cittadini a distribuirsi nelle tre giornate al fine di evitare lunghe attese.

E’ obbligatorio accedere al drive in indossando la mascherina e senza scendere dall’abitacolo della propria autovettura”.