Spaccio di droga, 32enne finisce in carcere

Nella tarda mattinata di ieri a Fondi, i militari dell’arma del luogo, traevano in arresto un 32enne nato in India, in Italia senza fissa dimora già sottoposto alla misura cautelare degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Latina, che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dall’arma operante, in relazione al reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti “.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.