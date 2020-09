Nuovi interventi a Suio, i dettagli sulle opere in cantiere

L’Amministrazione Comunale ha avviato una serie di interventi nell’area di Suio in attuazione del programma amministrativo. Gli interventi toccano sia piccole opere di manutenzione che interventi di più ampio spessore e consistenza.

In particolare si segnala: la sistemazione del guardrail in località Suio Forma; il rifacimento del manto stradale all’incrocio tra Suio paese e Suio Valle. “Questi interventi e gli altri già realizzati –dice il Sindaco Giancarlo Cardillo- sono il risultato di una intensa opera di attenzione e raccordo istituzionale che ho sviluppato con gli Enti sovracomunali tra i quali l’Astral, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione. Rapporti che sono necessari per il bene del paese e per il suo sviluppo economico e sociale.

Si tratta di una serie articolata di relazioni e rapporti dei quali Castelforte non può fare a meno. Inoltre ho il piacere di comunicare l’inizio dei lavori presso il Campo Sportivo di Suio. Tali lavori –puntualizza il Sindaco- riguarderanno anche l’annessa area adibita a giochi. Cosa questa che avevamo promesso ai ragazzi e che ora stiamo mantenendo. Merita di essere evidenziato che –prosegue il primo cittadino- della struttura sportiva di Suio si avvarranno anche le locali squadre di calcio in attesa che siano effettuati i lavori presso il campo sportivo comunale di Castelforte per il quale abbiamo ottenuto uno specifico finanziamento dalla Regione Lazio.

Abbiamo lavorato molto –insiste il Sindaco- per cercare di mettere a sistema tutta questa serie di interventi con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva convinti che sia questa una scelta strategica giusta per assicurare buoni servizi ai nostri ragazzi e all’intero territorio. Sempre in questo ambito, infatti, ricordo che abbiamo ottenuto anche un altro finanziamento, tramite il GAL, per la sistemazione complessiva dell’area sportiva di Suio Forma che va a coordinarsi con la richiesta di finanziamento del 1° stralcio (o meglio del tratto che va da Suio Forma fino al panificio).

Ci tengo a precisare che si parla di 1° stralcio in quanto, noi approvammo uno studio di fattibilità che prevedeva la realizzazione della pista ciclabile di Castelforte, a partire dal ponte di ferro fino a raggiungere il confine comunale. Quando da un progetto di fattibilità generale si ha la possibilità di realizzare un tratto funzionale, il progetto che ne deriva tecnicamente si chiama I stralcio, poi ci sarà II stralcio, ecc. Tutto questo a dimostrazione della straordinaria attenzione che questa Amministrazione Comunale ha concentrato sulla zona di Suio.

Infine ho il piacere di annunciare che il nostro Comune ha ottenuto un altro finanziamento dell’importo dii 70mila euro per la progettazione finalizzata alla messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una barriera paramassi ed interventi di rafforzamenti corticale lungo la strada Ausente in località di Suio Terme. A me e alla mia Amministrazione –conclude il Sindaco Cardillo- piace rispondere con i fatti alle tante critiche che ci sono state rivolte, poi saranno i cittadini a decidere se abbiamo fatto bene oppure no … Noi siamo certi che premieranno il nostro operato”.