Museo del Neorealismo, scelti gli esperti per il Comitato

Con un decreto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sono stati nominati i membri del comitato tecnico-scientifico per il Museo del Neorealismo a Fondi, da realizzare presso l’ex convento di San Domenico.

Si tratta di Giuliano Montaldo, esperto in regia cinematografica, Stefania Parigi, esperta in critica cinematografica, Loredana Rea, esperta in storia dell’arte, con esperienza in allestimenti museali, Gino Fiore, rappresentante dell’amministrazione comunale di Fondi, e Valeria Fabio, rappresentante della Direzione regionale cultura, politiche giovanili e Lazio creativo.

Come segretaria del Comitato è stata poi scelta Filomena Avallone, funzionario della Direzione regionale cultura.

Tali incarichi sono stati conferiti a titolo gratuito e non prevedono la corresponsione di compensi, gettoni o altre somme, neppure a titolo di rimborso spese.

Un altro passo per far diventare il progetto del museo realtà.