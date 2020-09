Nella giornata di venerdì, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica una 22enne nativa della Romania.

In particolare la giovane, durante la notte dello scorso 9 settembre, come accertato presso una struttura sanitaria si era posta alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanza alcoliche, rimanendo coinvolta in un sinistro stradale con feriti.