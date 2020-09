Elezioni Fondi, trasporto gratuito per disabili non deambulanti

A garanzia delle fasce più deboli della popolazione, in vista delle urne ormai alle porte il presidente dell’associazione di protezione civile “Città di Fondi” ha predisposto un servizio di trasporto gratuito per gli elettori disabili non deambulanti.

Al fine di organizzare al meglio l’anzidetto servizio, garantendo a tutti il diritto di espressione del voto, dal sodalizio presieduto da Giuseppe D’Ettorre si comunica che è necessario prenotare il trasporto entro le 20 di sabato 19 settembre, cliccando il pulsante “chiama” sulla pagina Facebook dell’associazione (QUI) o facendo riferimento al modello di seguito allegato: