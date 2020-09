Donna positiva al Covid, temporaneamente chiusa palestra di Aprilia

Nella giornata di giovedì una palestra di Aprilia, ‘Sensazione Fitness’, è stata momentaneamente chiusa per permettere un intervento di sanificazione, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie per l’emergenza da nuovo coronavirus. Una cliente nei giorni scorsi è infatti risultata positiva al Covid-19. Contagiata al di fuori della struttura, la donna a sua insaputa di recente aveva partecipato a una lezione.

A dare notizia del temporaneo stop, la direzione di ‘Sensazione Fitness’: “Avvisiamo tutti i nostri frequentatori che a seguito di una comunicazione (avvenuta giovedì, ndr) da parte di una nostra cliente risultata positiva al Covid, abbiamo dovuto seguire il protocollo di sicurezza comunicando il tutto alla Asl, chiudendo la struttura nel tardo pomeriggio, in attesa di un’intervento di sanificazione generale che avverrà già in tarda serata. Si precisa che il contagio è avvenuto al di fuori della palestra e che la persona interessata ha frequentato la lezione sabato 12/09/20 dalle ore 10,30 alle ore 11,30. Tutti i componenti della lezione sono stati prontamente allertati e ci hanno comunicato di non avere alcun sintomo. Ciononostante nella mattinata di domani (venerdì, ndr) la Asl farà le opportune verifiche e ci darà le adeguate indicazioni. Il centro riaprirà non appena saranno effettuati tutti gli accertamenti al fine di preservare la sicurezza di tutti i frequentatori”.